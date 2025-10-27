Ефимов: на севере столицы построят пять социальных объектов

Общая площадь пяти зданий составит около 75 тысяч квадратных метров

В Северном административном округе появятся новые школы, детские сады и здание для медучреждения. Всего на севере столицы будет построено пять масштабных инвестпроектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, возведение новых социальных объектов позволит развить инфраструктуру в разных районах столицы. Участие в реализации проектов принимают город и девелоперы.

"Для возведения школ и детских садов, рассчитанных на 2,7 тысячи мест, а также объекта здравоохранения в Северном административном округе в рамках МаИП предоставлено в аренду восемь гектаров земли. Общая площадь пяти зданий составит около 75 тысяч квадратных метров", – отметил Ефимов.

Земельные участки для строительства социальных объектов выделили в четырех районах САО: два в Дмитровском и по одному в Тимирязевском, Молжаниновском и Головинском.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, образовательные учреждения появятся в Дмитровском, Молжаниновском и Тимирязевском районах. Это два детских сада на 300 воспитанников и две школы на 2,4 тысячи учеников.

"Эти новые пространства создадут для юных москвичей уютную и вдохновляющую атмосферу, где каждый сможет получать качественное образование, раскрывать свой потенциал и всесторонне развиваться", – подчеркнула Соловьева.

На реализацию проектов в Дмитровском районе было выделено более 2,1 га земли. Там разместятся школа на 800 учеников и детский сад на 150 воспитанников. В Молжаниновском районе для возведения школы на более чем 1,5 тысячи учащихся отвели участок на 4,7 га. Он расположен неподалеку от станции Новоподрезково третьего Московского центрального диаметра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2026–2028 годах в столице построят 195 объектов образования, в том числе за счет инвесторов.