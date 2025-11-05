Ефимов: около 250 жителей Бирюлева Западного начали осмотр квартир по реновации

Во дворе новостройки выполнено комплексное благоустройство

Около 250 жителей Москвы из двух четырехэтажных домов на Булатниковской улице начали осматривать квартиры в новостройке, расположенной в Харьковском проезде, в рамках программы реновации. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В районе Бирюлево Западное переселение по действующей программе реновации затронуло семь домов старого жилого фонда. Жители двух таких зданий приступили к осмотру квартир в конце октября. Им под заселение передали жилой комплекс по адресу: Харьковский проезд, дом 1А, корпус 2", – рассказал Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что на первом этаже здания открылся Центр информирования по переселению, где жители могут получить ответы на все вопросы, связанные с переездом, а также оформить услуги суперсервиса "Переезд по программе реновации". Всего в районе Бирюлево Западное планируется расселить 15 домов, новые квартиры получат около 2,5 тысячи человек.

Во дворе новостройки выполнено комплексное благоустройство: высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники, обустроены площадки для отдыха и занятий спортом.

"В жилом комплексе в Харьковском проезде 128 квартир общей площадью более семи тысяч квадратных метров. В них уже выполнена улучшенная отделка, поэтому жители могут переехать сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. Дом возведен с учетом критериев безбарьерной среды – в подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек", – в свою очередь, добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он также обратил внимание на то, что на придомовой территории пешеходные дорожки спроектированы с учетом удобства передвижения маломобильных жителей. Для комфортного переселения в новостройку москвичам бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Заказать услугу "Помощь в переезде" можно онлайн на портале mos.ru или в Центре информирования по переселению.

В столичном Департаменте информационных технологий сообщили, что подготовиться к предстоящему переезду поможет общая инструкция, размещенная в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать порядок организации переезда, перечень необходимых документов для заключения договора и перейти по ссылкам на полезные услуги. При настройке индивидуальных параметров переезда сервис формирует инструкцию, адаптированную под конкретную жизненную ситуацию.

"Оформлять документы на новые квартиры почти 250 участникам программы из дома 1, корпусов 2 и 3, на Булатниковской улице помогают в Центре информирования сотрудники Департамента городского имущества. Выбрать дату и время осмотра нового жилья москвичи могут заранее, воспользовавшись суперсервисом “Переезд по программе реновации”. Для этого достаточно иметь полную учетную запись на портале mos.ru", – уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она добавила, что другой способ записаться на осмотр жилья – позвонить по телефону, указанному в уведомлении о начале переселения. Оба варианта позволяют Департаменту спланировать работу с семьями так, чтобы во время визита в центр они получили всю необходимую информацию и смогли быстро оформить документы на новое жилье.

Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч москвичей получат новое жилье по реновации в 2026–2028 годах. Мэр также поручил ускорить темпы реализации программы в два раза.

Москва продолжает занимать лидирующие позиции среди регионов России по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют задачам и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".