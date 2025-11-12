Ефимов: более 700 москвичей начали осмотр квартир в новостройке по реновации на Окружной улице

Вскоре новоселье отметят жители четырех старых домов

На северо-западе Москвы в районе Южное Тушино стартовал поэтапный переезд жителей в новостройку по программе реновации на Окружной улице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Под заселение по программе реновации город передал жилой комплекс по адресу: улица Окружная, дом 2А, в районе Южное Тушино. Туда переедут почти 730 жителей четырех старых домов. С начала года предложения равнозначных квартир в современных жилых комплексах в этом районе получили горожане еще из семи старых домов", – рассказал Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что всего в Южном Тушине программа реновации уже охватила жителей 18 старых домов. Более тысячи москвичей получили новые современные квартиры.

Одновременно с обновлением жилого фонда программа реновации способствует развитию экономики района. На первых этажах новых домов открываются магазины, кафе, мастерские, салоны красоты, пункты выдачи заказов и образовательные центры, что создает дополнительные рабочие места для местных жителей.

На первом этаже дома на Окружной улице открылся Центр информирования для участников программы. Здесь можно получить консультации специалистов по вопросам оформления документов и организации переезда.

"Более 380 москвичей из домов 4 и 10А на улице Окружной начали осматривать квартиры в современном жилом комплексе 20 октября. Спустя неделю к ним присоединились почти 350 соседей из дома 6А на этой же улице и дома 9, корпуса 1, в Походном проезде. Три из четырех домов находятся в одном микрорайоне с новостройкой, поэтому инфраструктура большинству будущих новоселов хорошо знакома", – уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она также отметила, что рядом с новым ЖК находятся школа и детсад, учреждения дополнительного образования, спортивная секция, магазины и сервисные центры. Неподалеку расположены парк усадьбы Братцево, природный памятник "Сходненский ковш" – часть парка "Тушинский", а также остановка городского транспорта.

Придомовую территорию комплексно обустроили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Для жителей оборудовали детскую и спортплощадки с безопасным покрытием, а также уютную зону отдыха.

"Жилой комплекс на Окружной улице возвели с учетом принципов безбарьерной среды: в подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Во дворах дорожки спроектированы так, чтобы удобно было передвигаться всем жильцам. Всего в доме 330 квартир с улучшенной отделкой. Шесть из них адаптировали для проживания маломобильных горожан – там в санузлах предусмотрены специальные поручни, а дверные ручки, глазки и розетки расположены на допустимом уровне. Суммарная площадь всех квартир в новостройке составляет почти 19 тысяч квадратных метров", – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. С помощью этого сервиса можно узнать, как проходит процесс переселения, какие документы нужны для оформления договора, а также найти ссылки на полезные услуги. При настройке параметров переезда суперсервис предложит индивидуальную инструкцию, составленную под конкретную жизненную ситуацию.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин рассказал, что новые дома по программе реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.