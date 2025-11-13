Ефимов: в Солнцеве будет построен еще один детский сад

Заведение рассчитано на 350 воспитанников

В районе Солнцево на западе столицы возведут новый детсад для 350 воспитанников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Трехэтажный детский сад площадью 6,8 тысячи квадратных метров построят на улице Матросова. Там оборудуют 14 групповых ячеек для воспитанников различных возрастов. В каждой будет игровая, спальня, раздевалка и буфет", – рассказал Владимир Ефимов.

Он также добавил, что в новом здании предусмотрят кабинеты для развивающих занятий, современный пищеблок с полным технологическим циклом, медкабинет, а также музыкальный и спортивные залы. После окончания строительных работ детсад станет частью городской системы образования.

В проекте здания предусмотрены вестибюль с зоной для посетителей, тамбур, комната охраны с диспетчерским пультом, а также административные и технические помещения.

"На прилегающей территории создадут открытые площадки для прогулок и места для торжественных мероприятий, установят малые архитектурные формы, светильники и ограждения. Для защиты детей от солнца и осадков поставят теневые навесы", – добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Кроме того, как отметил Овчинский, около здания проведут полное благоустройство территории: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Пространство сделают полностью удобным и доступным для маломобильных граждан.

Здание детского сада будет представлять собой объем, состоящий из нескольких прямоугольных форм. В отделке фасадов применят бетонную плитку под кирпич и панели в спокойных тонах – белом, темно-коричневом и медном.

Проект реализуется силами девелопера "ПИК" в рамках строительства ЖК "Мещерский лес".

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин рассказал, что в Раменках будет возведен крупный образовательный комплекс.

Строительство соцобъектов в Москве соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".