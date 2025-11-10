Ефимов: до 2028 года в Москве построят три колледжа на средства города

Образовательные пространства станут центрами подготовки высококвалифицированных специалистов

В течение трех лет в столице появятся три колледжа в рамках адресной инвестиционной программы (АИП): на севере, северо-западе и юго-востоке города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В масштабное обновление городской инфраструктуры входит, в том числе, и образовательная сфера. Современные флагманские колледжи появятся в районах Филевский Парк, Южное Тушино и Люблино.

"Это будут инновационные образовательные пространства, которые станут центрами подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. В зданиях предусмотрят все необходимое для всестороннего развития студентов. Суммарно они рассчитаны более чем на 22 тысячи человек, – рассказал Ефимов, уточнив, что объекты включены в АИП на 2026-2028 гг.

Так, в образовательные дисциплины колледжа в Южном Тушино войдут программы по строительству, промышленности (включая медицинскую и химическую), ИТ и транспорту. В Люблине будут обучать кинопроизводству, печатным технологиям, моде, цифровому искусству и рекламе.

Строительство объектов запланировано на 2026-й год. Их общая площадь составит около 150 тысяч "квадратов". Для студентов создадут учебные аудитории, мастерские, спортзалы и другие помещения.

"Помимо этого, планируется выполнить благоустройство прилегающих территорий с озеленением и установкой малых архитектурных форм", – сообщил руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров.

В обустройство прилегающих территорий войдет установка информационных щитов, проездные дороги с пешеходными дорожками и велодорожки. Также появятся зоны для внеклассных мероприятий, занятий спортом и отдыха на свежем воздухе

Проекты предусматривают создание безопасной и благоприятной среды для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, в 2026- 2028 годах в Москве запланировано строительство 195 объектов образования.

Возведение социальных объектов в Москве соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".