Ефимов: с 2015 года за счет городского бюджета было построено 10 детских поликлиник

Все медучреждения возводились с использованием современных технологий и материалов

За более чем десятилетие в Москве под кураторством Департамента гражданского строительства было построено 10 поликлиник для детей в рамках Адресной инвестиционной программы. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С 2015 года за счет городского бюджета построили 10 детских поликлиник общей площадью свыше 66 тысяч квадратных метров. В сумме они рассчитаны более чем на три тысячи посещений в смену. Современные медицинские объекты появились в пяти округах Москвы", – рассказал Владимир Ефимов.

Ефимов обратил особое внимание на то, что все поликлиники построены с использованием современных технологий и материалов, что позволило сократить сроки реализации проектов и обеспечить больший комфорт и безопасность на объектах.

В районе Крюково в этом году завершилось строительство новой детской поликлиники, рассчитанной на 320 посещений в смену. Четырехэтажное здание расположено по адресу: Панфиловский проспект, дом 50. Медицинское учреждение уже открыло двери для первых пациентов.

"Поликлиники построены по новому московскому стандарту в соответствии с потребностями горожан, что обеспечивает широкие возможности для оказания помощи пациентам. Больше всего детских поликлиник с 2015 года появилось на севере столицы – четыре здания общей площадью около 20 тысяч квадратных метров", – особо отметил руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Александров добавил, что на западе Москвы были возведены два здания общей площадью свыше 15 тысяч "квадратов". Еще два объекта построены на северо-востоке столицы, их совокупная площадь составила более 16,3 тысячи "квадратов". Кроме того, по одному новому зданию появилось на юге города и в Зеленограде.

В 2023 году в районе Ховрино построили детскую поликлинику на 320 посещений в смену. Она расположена по адресу: улица Зеленоградская, дом 27, корпус 1. В здании оборудованы кабинеты педиатров и врачей-специалистов, созданы удобные зоны ожидания, установлена понятная система навигации и современное медицинское оборудование, а также обеспечена безбарьерная среда для маломобильных граждан.

В 2024 году в районе Бирюлево Восточное завершилось строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену. Она находится по адресу: улица Лебедянская, дом 33. Пятиэтажное здание площадью 9,4 тысячи "квадратов" спроектировано таким образом, чтобы сократить время ожидания и создать комфортные условия для пациентов. Для детей с признаками инфекций предусмотрен отдельный вход через фильтр-бокс, что позволяет предотвратить распространение болезней. Медучреждение оснастили современным оборудованием, включая ультразвуковые системы экспертного класса.

Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2026–2028 годах в Москве будет возведено 52 объекта здравоохранения.

Возведение в Москве соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".