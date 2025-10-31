Ефимов: в районе Крюково построили школу на 550 мест

Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Крюково, на территории бывшей промзоны ЦИЭ в Зеленограде завершили строительство новой школы, рассчитанной на 550 учеников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В здании площадью свыше 16,6 тысячи квадратных метров оборудовали 22 кабинета. В школе предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, робо-класс, многосветный актовый зал на 250 мест, медпункт, пищеблок полного технологического цикла, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека с зонами индивидуальных и групповых занятий, а также спортивный и малый гимнастический залы", – рассказал Ефимов. 

По его словам, здание школы было построено за два года, за счет внебюджетных источников финансирования. 

Как рассказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, возле здания застройщик оборудовал школьный стадион с 200-метровым беговым кругом и 115-метровой дорожкой для сдачи нормативов. Также здесь обустроили сектор для прыжков в длину с ямой, универсальное поле для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, теннисный корт, зону со столом для настольного тенниса.

Прилегающую территорию благоустроили: разбили газон и цветники, высадили деревья и кустарники. Для отдыха и активных игр предусмотрены площадки с гимнастическими, спортивными и игровыми комплексами, скамьи и столы. Кроме того, на участке оборудован огород с теплицей и шестью открытыми грядками.

Школа была возведена на территории строящегося жилого квартала, рядом с ней расположен детский сад на 250 мест. Девелопер проекта – группа компаний "ПИК". 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Хорошево-Мневниках открылась новая школа на 775 мест.

