Ефимов: в центре Москвы построят жилье и социальную инфраструктуру по программе КРТ

Ефимов: в центре Москвы построят жилье и социальную инфраструктуру по программе КРТ
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Семь из 16 готовых проектов уже находятся в стадии реализации

В Центральном административном округе (ЦАО) столицы планируется возвести более 1,2 млн квадратных метров недвижимости. Новые дома, медицинские, образовательные и другие важные для города объекты появятся в центре благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"16 проектов КРТ предусматривают реорганизацию в ЦАО 40,6 гектара неэффективно используемых участков, включая площадки, расположенные в бывших промзонах Грузинский Вал и Курская. Всего здесь предстоит построить более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Основная часть застройки придется на востребованную в районах инфраструктуру общей площадью свыше 755 тысяч квадратных метров",

– рассказал Ефимов. В том числе по проектам КРТ в ЦАО будут построены здания для учебных заведений, подстанция скорой помощи, спорткомплекс, гостиницы, помещение для отдела полиции, торговый и многофункциональный центры. Реализация проектов позволит создать в центре столицы более 5,5 тыс. рабочих мест, отметил заммэра.

Площадки для строительства выделены в Басманном, Красносельском, Мещанском, Пресненском районах столицы, Замоскворечье, Якиманке и Хамовниках. По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, объекты социальной инфраструктуры появятся там, где они наиболее востребованы. Например, во 2-м Вражском переулке построят школу на тысячу мест, которую будет удобно посещать ребятам из расположенных поблизости жилых домов.

В настоящее время семь из 16 опубликованных проектов КРТ в ЦАО уже находятся в стадии реализации, остальные девять планируется утвердить в ближайшее время, добавил Овчинский.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Она предусматривает реорганизацию в столице бывших промзон и неэффективно используемых или незастроенных участков. На их месте появляются современные жилые комплексы, привлекательные общественные пространства, новые школы, больницы, дороги и т.д. Сейчас на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. 

По теме

"Не переживет мир": опубликован новый план Киева в зоне СВО

Киевский режим оказался под давлением

Крупный финский политик бросился в ноги России

Государственный деятель не поддерживает русофобские взгляды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей