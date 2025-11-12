Ефимов: в центре Москвы построят жилье и социальную инфраструктуру по программе КРТ

Семь из 16 готовых проектов уже находятся в стадии реализации

В Центральном административном округе (ЦАО) столицы планируется возвести более 1,2 млн квадратных метров недвижимости. Новые дома, медицинские, образовательные и другие важные для города объекты появятся в центре благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"16 проектов КРТ предусматривают реорганизацию в ЦАО 40,6 гектара неэффективно используемых участков, включая площадки, расположенные в бывших промзонах Грузинский Вал и Курская. Всего здесь предстоит построить более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Основная часть застройки придется на востребованную в районах инфраструктуру общей площадью свыше 755 тысяч квадратных метров",

– рассказал Ефимов. В том числе по проектам КРТ в ЦАО будут построены здания для учебных заведений, подстанция скорой помощи, спорткомплекс, гостиницы, помещение для отдела полиции, торговый и многофункциональный центры. Реализация проектов позволит создать в центре столицы более 5,5 тыс. рабочих мест, отметил заммэра.

Площадки для строительства выделены в Басманном, Красносельском, Мещанском, Пресненском районах столицы, Замоскворечье, Якиманке и Хамовниках. По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, объекты социальной инфраструктуры появятся там, где они наиболее востребованы. Например, во 2-м Вражском переулке построят школу на тысячу мест, которую будет удобно посещать ребятам из расположенных поблизости жилых домов.

В настоящее время семь из 16 опубликованных проектов КРТ в ЦАО уже находятся в стадии реализации, остальные девять планируется утвердить в ближайшее время, добавил Овчинский.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Она предусматривает реорганизацию в столице бывших промзон и неэффективно используемых или незастроенных участков. На их месте появляются современные жилые комплексы, привлекательные общественные пространства, новые школы, больницы, дороги и т.д. Сейчас на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.