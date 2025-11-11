Ефимов: застройщикам выделено около 250 га земли в Москве для реализации городских проектов

Важные объекты возводятся благодаря Адресной инвестиционной программе

Свыше 240 участков для строительства в Москве объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры было выделено застройщикам в 2025 году. Исполнение проектов ведется в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С начала текущего года для реализации градостроительных проектов, финансируемых за счет средств бюджета столицы, застройщикам, работающим по городскому заказу, выделено 246 земельных участков общей площадью 248,9 гектара. На них уже ведется или планируется строительство и реконструкция дорог, искусственных сооружений, инженерных коммуникаций, школ, детских садов, административных зданий",

– сообщил Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что новые объекты не только улучшают городскую инфраструктуру, но и открывают дополнительные возможности для жителей.

Сегодня в столице за счет городского бюджета реализуются крупные градостроительные проекты. Все они являются частью АИП. Землю застройщикам, занимающимся возведением этих объектов, город выделяет по договорам безвозмездного пользования либо аренды. Благодаря этой программе социальная и транспортная инфраструктура развивается во всех административных округах.

Например, по словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в СВАО выделено более 50 га для строительства дорог и объектов образования. Среди них – два путепровода через Ярославское направление Московской железной дороги. Один свяжет улицы Менжинского и Дудинку, а второй – улицу Малыгина и Малыгинский проезд. В результате значительно повысится транспортная доступность Лосиноостровского, Ярославского и Бабушкинского районов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какой новый образовательный комплекс скоро появится в районе Раменки.