Ефимов: город выделил инвестору участок под предприятие бытового обслуживания в ЮЗАО

Возведение объекта будет происходить в рамках инвестпроекта

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) город предоставил инвестору в аренду земельный участок в Южном Бутове для возведения предприятия по бытовому обслуживанию. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Москва продолжает активно развивать инфраструктуру и создавать новые возможности для жителей и представителей бизнеса. Для этого с 2022 года в рамках масштабных инвестиционных проектов инвесторы могут получить участки для развития производств на территории столицы по льготной ставке один рубль в год. Одним из таких объектов станет многофункциональный комплекс легкой промышленности для оказания услуг по прокату и чистке текстильных изделий", – рассказал Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что его площадь составит 69 тысяч "квадратов", а объем частных инвестиций в проект оценивается примерно в семь миллиардов рублей.

Крупные инвестпроекты начали реализовываться в российской столице с 2016 года и зарекомендовали себя как один из самых действенных механизмов экономического роста столицы.

Масштабные инвестиционные проекты – один из ключевых инструментов развития столичной экономики. Они позволяют инвесторам на льготных условиях создавать современные производственные, социальные и коммерческие объекты, повышая занятость населения и укрепляя промышленный потенциал города. После ввода в эксплуатацию нового предприятия легкой промышленности и бытового обслуживания для жителей столицы откроется около 500 рабочих мест.

Передача земельных участков по льготной ставке – один рубль в год – способствует привлечению новых инвестиций в экономику Москвы. Такая поддержка позволяет предпринимателям уменьшить расходы и оперативно организовать производство продукции, востребованной в столице.

"Для строительства предприятия предпринимателю предоставлен земельный участок площадью 5,7 гектара, расположенный на Щибровской улице, недалеко от Чечерского проезда. Срок реализации этого проекта составит четыре года. Город обеспечит контроль за ходом реализации данного масштабного инвестиционного проекта на всех этапах",

– в свою очередь, обратила особое внимание министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Масштабный инвестиционный проект представляет собой особый статус, который присваивается объектам, играющим значимую роль в развитии столицы. К этой категории относятся промышленные предприятия, инновационные центры, а также многофункциональные и спортивные комплексы. Девелоперы, реализующие такие инициативы, получают возможность арендовать земельные участки у города на выгодных условиях.