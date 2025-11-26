Ефимов: пять объектов культуры построят и реконструируют в Москве за три года

Ефимов: пять объектов культуры построят и реконструируют в Москве за три года
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Жители столицы получат современные пространства для досуга, образования и творчества

В Москве под кураторством Департамента гражданского строительства ожидается возведение и реконструкция пяти объектов культур с 2026-го до конца 2028 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил Ефимов, эти планы касаются четырех административных округов Москвы: общая площадь зданий превышает 24 тыс. "квадратов".

"Учреждения появятся в рамках Адресной инвестиционной программы в районах Тверской, Куркино, Внуково, Филимонковский и Троицк. В результате москвичи получат современные пространства для досуга, образования и творчества, что положительно скажется на развитии культурной среды в столице", – сообщил Ефимов. 

Так, в Куркино построят детскую школу искусств площадью 1,5 тыс. "квадратов". В Тверском районе на средства городского бюджета реконструируют здание детской музыкальной школы имени Д.Б. Кабалевского.

А на территории Троицкого и Новомосковского административных округов запланировано строительство и реконструкция трех объектов культуры. Общая площадь превышает 20 тыс. "квадратов". 

В Троицке и во Внуково появятся многофункциональные культурно-досуговые центры общей площадью 16,6 тыс. м2, уточнил руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров. В Филимонковском районе построят школу искусств на 4,1 тыс. м2.

Возведение объектов социальной инфраструктуры в Москве соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

The Guardian: Украину ждет самая суровая зима с 2022 года

Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве

Евросоюз публично наплевал на мирный план Трампа по Украине

Брюссель намерен продолжать конфликт и финансировать Киев

