Ефимов: с начала года по реновации переселились 30 тысяч москвичей

По данным на конец октября 2025 года более 30 тысяч граждан начали процесс переселения в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С начала года около 34 тысяч москвичей приступили к переселению в новостройки, возведенные для реализации программы реновации. Квартиры в них уже с готовой улучшенной отделкой",

– отметил он.

Наибольшее количество уведомлений о начале переселения получили жители Восточного административного округа, где зарегистрировано около 7 тысяч уведомлений. "Еще 5,2 тысячи уведомлений получили жители на северо-западе столицы, на севере и юго-востоке – по 4,3 тысячи, в Южном и Северо-Восточном административных округах – еще по 3,6 тысячи", – добавил Ефимов.

С начала года к процессу переселения приступили жители 167 старых домов, большая часть которых расположена в Восточном административном округе – 37 зданий.

"На севере и северо-западе столицы расселяется по 21 дому, на северо-востоке и юго-востоке – по 19 домов",

– уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В новых жилых комплексах предусмотрены широкие коридоры и дверные проемы, а также безбарьерная среда: вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне без ступенек.

Во дворах современных новостроек проводятся работы по озеленению и обустройству площадок для активного отдыха и занятий спортом. Установленные камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения обеспечивают безопасность и комфорт проживания. Эти меры направлены на создание привлекательной городской среды для жителей.

Город предоставляет участникам программы реновации квартиры в тех же районах, где находятся расселяемые дома, за исключением Зеленограда и ТиНАО, где переселение осуществляется в пределах округа.

"Из всех москвичей, приступивших к переселению с начала года, свыше 26,7 тысячи уже определились с выбором предложенного городом жилья",

– сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Современные квартиры предлагают просторные планировки с увеличенными кухнями и коридорами. На первых этажах жилых комплексов предусмотрены общедомовые помещения для хранения колясок и спортивного инвентаря, а также площади для открытия магазинов и предприятий сферы услуг.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что новые дома по программе реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками. Это подчеркивает не только эффективность программы, но и ее экологическую устойчивость.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает интересы около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.