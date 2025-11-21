Ефимов: в Москве с начала года построили 10,2 млн "квадратов" недвижимости

Ефимов: в Москве с начала года построили 10,2 млн "квадратов" недвижимости
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Город реализовал множество жилых, социальных и административных проектов

В Москве с начала 2025 года построили и ввели в эксплуатацию 10,2 миллиона квадратных метров недвижимости за счет бюджетных и внебюджетных средств, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Среди реализованных проектов – жилая, социальная, административная недвижимость и иные объекты. С начала 2025 года, указал Ефимов, было возведено более 1 млн "квадратов" деловой и торговой инфраструктуры, с появлением которой удалось создать новые рабочие места.

"Кроме того, в Москве построили 4,4 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации", – добавил Ефимов. 

Усилия городских властей позволили достичь соблюдения баланса ввода проектов различного назначения. Это, в свою очередь, обеспечивает комфорт и привлекательность городской среды для москвичей. А благоприятный инвестиционный климат позволяет застройщикам заниматься новыми объектами и развивать столичную экономику. 

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, с начала 2025-го в Москве за счет внебюджетных средств было построено и введено практически 6,7 миллиона "квадратов", включая социальные и коммерческие объекты.

"Например, в ТиНАО на Мостовой улице построили детский сад на 350 мест. Там есть музыкальный и физкультурный залы, 14 просторных групп со спальными и игровыми зонами, раздевалками и буфетами, а также медицинский блок и пространства для дополнительных занятий с детьми", – добавил Овчинский. 

Москва входит в лидеры по объемам строительства среди регионов России. Высокие темпы возведения недвижимости соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

