Ефимов: в Москве с начала года построили 10,2 млн "квадратов" недвижимости

Город реализовал множество жилых, социальных и административных проектов

В Москве с начала 2025 года построили и ввели в эксплуатацию 10,2 миллиона квадратных метров недвижимости за счет бюджетных и внебюджетных средств, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Среди реализованных проектов – жилая, социальная, административная недвижимость и иные объекты. С начала 2025 года, указал Ефимов, было возведено более 1 млн "квадратов" деловой и торговой инфраструктуры, с появлением которой удалось создать новые рабочие места.

"Кроме того, в Москве построили 4,4 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации", – добавил Ефимов.

Усилия городских властей позволили достичь соблюдения баланса ввода проектов различного назначения. Это, в свою очередь, обеспечивает комфорт и привлекательность городской среды для москвичей. А благоприятный инвестиционный климат позволяет застройщикам заниматься новыми объектами и развивать столичную экономику.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, с начала 2025-го в Москве за счет внебюджетных средств было построено и введено практически 6,7 миллиона "квадратов", включая социальные и коммерческие объекты.

"Например, в ТиНАО на Мостовой улице построили детский сад на 350 мест. Там есть музыкальный и физкультурный залы, 14 просторных групп со спальными и игровыми зонами, раздевалками и буфетами, а также медицинский блок и пространства для дополнительных занятий с детьми", – добавил Овчинский.

Москва входит в лидеры по объемам строительства среди регионов России. Высокие темпы возведения недвижимости соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".