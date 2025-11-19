Ефимов: в Марьиной Роще построят масштабный комплекс с медцентром и офисами

Девелопер возведет 18-этажное офисное здание и объект здравоохранения с кардиологическим профилем

Многофункциональный комплекс планируется построить в Марьиной роще, проект также предусматривает строительство делового и медицинского центра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С начала года в Москве было построено 45 административно-деловых зданий, девять из них – в СВАО. Деловая инфраструктура продолжает развиваться. В настоящее время на северо-востоке столицы строят десять офисных зданий. А комплекс в Марьиной Роще по площади составит 33,6 тысячи "квадратов".

"На участке появится 18-этажное офисное здание, а напротив – четырехэтажный медицинский центр с кардиологическим профилем", – отметил Ефимов.

Строительство объекта запланировано по адресу: улица 2-я Ямская, земельный участок 9, в десяти минутах пешком от метро "Марьина Роща" и Люблинско-Дмитровской линии.

Медцентр будет оборудован кабинетами специалистов, процедурными и учебными пространствами для персонала. На первом этаже БЦ организуют зоны для ритейла, а также просторное лобби.

Основной объем здания займут офисы свободной планировки (почти 20 тыс. "квадратов". На подземном уровне будет организована общая автомобильная парковка – в том числе для маломобильных граждан.

Пространство вокруг зданий обустроят двором с деревьям, газоном, кустарниками, разноуровневыми клумбами и искусственным прудом с зеленым островом.

"Застройщик создаст здесь также места для отдыха со скамьями и садовой мебелью. Общая площадь озеленения составит свыше 0,3 гектара", – добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

В каждом здании запланировано по два главных входа, доступ к подземной стоянке будет осуществлен через крытые однопутные рампы.

Корпуса здания выполнят в едином стиле, с использованием фасадного остекления, панелей из фиброцемента и стеклокомпозита. А зеленые насаждения на территории комплекса с горной сосной, липой, можжевельником и другими деревьями сформируют круглогодичную рекреационную зону. Пешие дорожки выложат брусчаткой, тротуарной и бетонной плиткой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году в городе ожидается ввод 2,5 млн квадратных метров офисной недвижимости и производственных пространств.