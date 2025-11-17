Ефимов: новая дорога в ЮЗАО продлит улицу Академика Опарина до улицы Обручева

Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Проект улучшит транспортную доступность районов на юго-западе столицы

В Юго-Западном округе Москвы будет реализован важный дорожно-транспортный проект. С помощью нового участка автодороги улица Академика Опарина станет длиннее более чем на километр и дотянется до улицы Обручева. Деталями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, в общей сложности в рамках проекта, который реализуют в ЮЗАО в районах Обручевский и Коньково, построят и реконструируют более трех километров дорог.

"В планах строительство Проектируемого проезда № 4989, который продлит улицу Академика Опарина до улицы Обручева, а также возведение двух подземных пешеходных переходов. Помимо этого, предполагается реконструкция улицы Академика Опарина протяженностью 1,1 километра. В результате появится дополнительная транспортная связь между улицей Островитянова и Южной рокадой", – рассказал Ефимов.

Пешеходные переходы через новый участок дороги планируется построить на улице Обручева около дома № 28, корпуса 7 и дома № 30/1. Для удобства жителей переходы будут не только с лестницами, но и оборудованы лифтами.

По мнению главы городского Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, реализация проекта повысит транспортную доступность районов Обручевский и Коньково, а также создаст альтернативные маршруты между Ленинским проспектом и Профсоюзной улицей. Кроме того, местным жителям станет удобнее добираться до станции метро "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии.

Реализация проекта запланирована на 2029 год.

Ранее о планах города построить и отремонтировать более трех километров дорог в районах Коньково и Обручевский говорил мэр Сергей Собянин.

