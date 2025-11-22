Ефимов: мост через Москву-реку у Новозаводской улицы построен уже на треть

Новый объект проложит путь от Мневниковской поймы к остальным столичным районам

Строительство нового моста через Москву-реку в районе Новозаводской улицы выполнено уже на треть. Он соединит Мневниковскую пойму с районом Филевский парк. Сооружение возводят в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Автомобильный мост является частью новой транспортной сети, которая проложит путь от Мневниковской поймы к остальным столичным районам. В ходе строительства, отметил Ефимов, используются отечественные конструкции и материалы: более 12,7 тыс. м3 железобетона. Общая масса металлоконструкций превышает 4 тонны.

"Строители уже приступили к монтажу первых секций паруса, который через ванты будет соединяться с пролетным строением и закрепляться к пилону. Сейчас строительство сооружения выполнено на треть", – добавил Ефимов.

Мост будет стоять на трех опорах. Первая будет расположена на левом берегу, низком мневниковском, вторая и третья – на правом берегу, высоком филевском. На второй опоре установят пилон, где с помощью системы вант подвесят пролетное строение, уточнил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Мневниковскую пойму до конца 2024-го связывали с городом исключительно Карамышевские мосты на севере и Крылатский – на юге. Выезды на восток и в сторону центра отсутствовали. В декабре запустили движение по Гагаринскому мосту между Мневниковской поймой и микрорайоном Филевская пойма.

В перспективе предусматривается капремонт Новозаводской улицы со строительством и реконструкцией улично-дорожной и инженерной сетей.

"Мост в створе Новозаводской улицы станет важным элементом инфраструктуры сразу двух административных округов – Западного и Северо-Западного. Он даст возможность прямого выезда из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду, над которой в этом году построен путепровод. Благодаря этим двум искусственным сооружениям и Гагаринскому мосту в створе улицы Мясищева мы на годы вперед обеспечим Мневниковскую пойму эффективной системой дорог и мостов", – пояснил генеральный директор генерального подрядчика АО "Дороги и Мосты" Нацпроектстроя Михаил Григорьев.

