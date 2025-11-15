Ефимов: семь километров новых дорог соединят улицы Валаамскую и Академика Королева

Ефимов: семь километров новых дорог соединят улицы Валаамскую и Академика Королева
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Строительство планируется завершить в 2026 году

В рамках проекта, который предусматривает соединение улиц Валаамской и Академика Королева, возведут путепровод над железнодорожными путями Октябрьского направления, две эстакады-съезда, а также два пешеходных перехода над землей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Реализация проекта обеспечит прямую транспортную связь от улицы Академика Королева до Московского скоростного диаметра и Северо-Западной хорды, а также исключит необходимость объезда через прилегающую улично-дорожную сеть. Общая протяженность новых дорог составит семь километров. Сейчас готовность объекта превышает 40 процентов. Строительство планируется завершить в 2026 году", – отметил Владимир Ефимов.

Работы проходят в стесненных условиях, так как участок одновременно пересекается с тремя крупными проектами: высокоскоростной железнодорожной линией Москва – Санкт-Петербург, транспортным узлом "Петровско-Разумовская" и реконструкцией Дмитровского путепровода.

Реализация проекта повысит качество транспортного обслуживания сразу трех районов с совокупным населением свыше 190 тысяч человек: Тимирязевского Северного административного округа, а также Марфино и Бутырского Северо-Восточного административного округа Москвы.

"Участок основного хода новой дороги протяженностью почти три километра от улицы Валаамской до улицы Академика Королева будет иметь от двух до трех полос движения в каждом направлении. Будет построена однополосная эстакада-съезд с Дмитровского шоссе на участок основного хода в сторону Московского скоростного диаметра", – добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Он также отметил, что предусмотрено строительство эстакады-съезда с основного хода на улицу Милашенкова с развязкой, которая будет включать по одной полосе движения в каждом направлении.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин сообщил, что с Московского скоростного диаметра появится прямой выезд на улицу Академика Королева.

