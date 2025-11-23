Ефимов: с 2020 года в САО построили 19 школ и детсадов за счет бюджета Москвы

Ефимов: с 2020 года в САО построили 19 школ и детсадов за счет бюджета Москвы
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Запуск новых образовательных объектов обеспечил более девяти тысяч мест для учеников и воспитанников

С 2020 года в Северном административном округе Москвы под кураторством Департамента гражданского строительства было возведено 19 объектов образования. Все они реализованы в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Развитие образовательной инфраструктуры является одним из приоритетов работы, которую проводит город. Как уточнил Ефимов, новые школы и детсады позволяют разгрузить уже действующие учреждения и внедрить современные программы в образовании, а также расширить возможности для разностороннего развития детей, укрепить образовательную отрасль и создать новые рабочие места.

"С 2020 года за счет городского бюджета на севере столицы возвели 19 образовательных объектов общей площадью свыше 164 тысяч квадратных метров. Среди них – девять учебных корпусов, четыре школы и шесть детских садов. Благодаря этому в столице появилось более девяти тысяч новых мест для учеников и воспитанников", – рассказал Ефимов.

Новые объекты построены в 11 районах САО. Больше всего – в Ховрине, где возвели пять зданий: два детсада на 350 и 200 воспитанников, а также три учебных корпуса на 1,2 тыс. мест.

"Все школы оснащены современным оборудованием, в них расположены универсальные и специализированные учебные кабинеты, залы для мероприятий, спортивные залы и медиатеки. В детских садах предусмотрены помещения для развивающих игр, сна, а также музыкальные и физкультурные залы, медицинские кабинеты", – сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Два образовательных проекта построено в районе Аэропорт. Так, на улице Константина Симонова появился трехэтажный учебный корпус для младшеклассников (здание площадью свыше 6,8 тыс. "квадратов" на 400 мест). А в Старо-Разумовском проезде построили детский сад почти на 2,8 тыс. м2 для 150 детей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал об открытии новой школы и современной поликлиники в Филимонковском районе.

Возведение социальных объектов в Москве соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

