Ефимов: в Москве за 5 лет построили 26 зданий для сотрудников полиции и пожарных

Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Средства на строительство объектов выделяются из городского бюджета

Столица продолжает строить здания в рамках программы "Безопасный город". За последние 5 лет в городе возведено 26 новых помещений для работы сотрудников полиции и пожарных. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С 2020 года на территории Москвы за счет городского бюджета построено 26 объектов по программе “Безопасный город”. Это современные здания для отделов полиции, опорных пунктов участковых уполномоченных и пожарных депо общей площадью около 160 тысяч квадратных метров",

– подчеркнул Ефимов.

Самый крупный объект был построен для полка полиции и отряда специального назначения в районе Очаково-Матвеевское на Рябиновой улице. Комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров включает в себя два восьмиэтажных административных здания с кабинетами, архивами и комнатами отдыха, а также казарменный блок с медпунктом и бытовыми помещениями. На территории также есть учебно-тренировочная база с галереями для стрельбы, спортивными залами и комнатой для отработки тактических навыков.

Лидерами по строительству объектов по данной программе стали Троицкий и Новомосковский административные округа – там возвели 13 зданий общей площадью более 46 тысяч квадратных метров. Два из них предназначены для сотрудников полиции, а 11 – для пожарных.

Как уточнил руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров, в прошлом году в ТиНАО построили четыре здания пожарных депо на 16 машино-мест. Одно из них находится в деревне Картмазово района Коммунарка.

На западе столицы в районе Тропарево-Никулино построили здание пожарного депо на пять машино-мест. Здесь предусмотрен гараж для хранения и обслуживания пожарной техники, обустроены служебные помещения и диспетчерская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл два современных здания ОВД.

