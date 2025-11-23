Ефимов: 57 ЖК на севере Москвы передали под заселение по реновации

Ефимов: 57 ЖК на севере Москвы передали под заселение по реновации
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Программа предусматривает переселение около 109 тысяч жителей в САО

Более чем за восемь лет реализации программы реновации в Северном административном округе Москвы под заселение передали 57 современных ЖК из 60 построенных, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь жилья превысила 860 тыс. м2, суммарно в домах спроектировано более 15 тыс. квартир с готовой улучшенной отделкой.

"Сейчас переехали или находятся в процессе переселения около 10,5 тысячи семей. Всего по программе реновации в САО предстоит переселить в новые квартиры около 109 тысяч жителей из 515 домов", – рассказал Ефимов.

Упростить переезд можно с помощью услуги "Помощь в переезде" – этот суперсервис предоставляется городом участникам программы. Оставить заявку можно на mos.ru либо в центрах информирования по переселению.

В районах Головинский и Бескудниковский под заселение передали по 16 новостроек. В Западном Дегунине и Дмитровском – по шесть домов, а в Тимирязевском – пять. Готовая улучшенная отделка позволяет жильцам не тратить время на ремонт, все дома построены с учетом принципов безбарьерной среды, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Так, в подъездах широкие коридоры и проходы, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Во дворах пешеходные дорожки спроектировали таким образом, чтобы удобно было передвигаться как родителям с колясками и детьми, так и маломобильным москвичам", – добавил Овчинский.

Участникам программы предоставляется равнозначное жилье в районах, где они проживали прежде. Исключение – Зеленоград и ТиНАО, где действует переселение в пределах округа. Новые ЖК, как правило, располагаются рядом со старыми домами, что упрощает процесс переселения.

Всего в рамках программы на севере Москвы к переселению в новостройки приступили более 27,5 тысячи жителей из 125 расселяемых домов, рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"В Бескудниковском районе уже отпраздновали новоселье или сейчас находятся в процессе переселения около 8,2 тысячи москвичей, в Головинском – почти 5,6 тысячи человек, а в Западном Дегунине – более 5,1 тысячи горожан. В Дмитровском районе предложения комфортного жилья в новостройках за это время получили свыше 3,1 тысячи жителей, в районе Коптево – более 2,6 тысячи участников программы", – сообщила Соловьева.

С оформлением документов помогают сотрудники Департамента городского имущества в центрах информирования по переселению: они работают на первых этажах новостроек. Выбрать удобную дату и время посещения можно на mos.ru с помощью суперсервиса "Переезд по программе реновации".

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дома по реновации позволяют сэкономить до 40% ресурсов в сравнении с пятиэтажками. Программа утверждена в 2017 году и затрагивает около 1 млн москвичей, предусматривая расселение 5176 домов.

Ранее глава города поручил увеличить вдвое темпы реализации программы реновации.

Российская столица входит в лидеры по объемам строительства среди регионов России. Высокие темпы строительства жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

