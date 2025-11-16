Ефимов: почти 33 тысячи москвичей оформили документы на жилье по реновации за девять месяцев этого года

Все новоселы получили комфортные квартиры в тех же районах, где проживали ранее

За девять месяцев текущего года около 33 тысяч участников программы реновации подписали договоры на получение квартир в новых домах. Это примерно на четверть больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С января по сентябрь документы на квартиры в современных жилых комплексах по программе реновации оформили около 33 тысяч москвичей из 480 старых домов. Это почти на четверть больше, чем за первые девять месяцев 2024 года, когда правообладателями равнозначного жилья в новостройках стали примерно 26,6 тысячи человек. Все они получили комфортные квартиры в тех же районах, где проживали ранее. Исключение составили только Зеленоград и ТиНАО, в которых переселение ведется в пределах округа", – рассказал Владимир Ефимов.

Ефимов также обратил отдельное внимание на то, что все дома, построенные по программе реновации, отвечают требованиям безбарьерной среды, рядом с ними выполнено озеленение, созданы детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. В окрестностях есть развитая инфраструктура.

Первые этажи таких домов предназначены для размещения магазинов, объектов сферы услуг и городских организаций. Это делает проживание более удобным и помогает формировать современную комфортную городскую среду.

"Больше половины москвичей, получивших квартиры по программе реновации с января по сентябрь, проживают в трех округах столицы. Так, на востоке Москвы договоры на новое жилье с Департаментом городского имущества заключили более 7,3 тысячи человек. На севере необходимые документы оформили почти 5,8 тысячи горожан, а на северо-востоке – около четырех тысяч участников программы", – уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Соловьева также отметила, что всем жителям расселяемых домов предоставили квартиры с готовым ремонтом. Это значительно облегчает переезд, поскольку новоселам не требуется тратить время и деньги на отделку – остается лишь оформить интерьер по своему вкусу.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин рассказал, что новые дома, построенные в рамках программы реновации, позволяют экономить до 40 процентов ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажными зданиями.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона жителей столицы и включает расселение 5176 домов.

Ранее Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы проведения реновации.

Москва остается одним из лидеров среди регионов по вводу нового жилья, а высокие темпы строительства соответствуют задачам и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".