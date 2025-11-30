Ефимов: в районе Свиблово появится комплекс по выпуску косметической продукции

В столичном районе Свиблово в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) будет построен новый производственный комплекс по выпуску косметической продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Согласован проект производственного комплекса по выпуску косметической продукции в районе Свиблово. Его общая площадь вместе с подземной частью составит более 7,4 тысячи квадратных метров. Он будет включать производственные помещения и административно-бытовой корпус",

– подчеркнул Ефимов.

Ожидается, что ежегодно предприятие будет выпускать около двух тонн косметической продукции на водно-жировой основе.

После завершения строительства здесь смогут трудоустроиться более 50 жителей столицы.

В свою очередь, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков уточнил, что новый комплекс площадью около 2,4 тыс. кв. м появится на свободном от капитальных строений участке. Существующие на нем подземные инженерные сети демонтируют с последующей перекладкой.

Земельный участок был предоставлен инвестору по ставке один рубль в год сроком на пять лет.

"За это время инвестор должен завершить строительство предприятия и начать выпуск продукции. Льготная ставка аренды будет действовать во время всего срока реализации проекта",

– отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва поддержит бизнес в создании новых производств.