Ефимов: в Москве до конца 2028 года построят 36 объектов образования за счет бюджета

Столичные власти запланировали в ближайшие три года строительство 36 образовательных объектов. Все они включены в Адресную инвестиционную программу (АИП) и будут возведены за счет средств городского бюджета, под кураторством Департамента гражданского строительства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"К 2028 году в Москве планируется построить 36 образовательных объектов: школ, детских садов и колледжей. Так, в Мещанском районе появится одна из крупнейших в центре столицы школ для 2,2 тысячи учеников. Кроме того, за счет бюджета возводятся шесть отдельных детских садов для 1445 воспитанников",
– сообщил Ефимов.
На западе, северо-западе и юго-востоке столицы построят современные колледжи, рассчитанные на более чем 20 тысяч студентов, добавил заместитель мэра.
Что касается дошкольных учреждений, в ближайшие три года в планах властей строительство 27 школ более чем на 26 тысяч мест, три из которых будут включать дошкольные отделения. Как уточнил руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров, новые образовательные комплексы возведут, в том числе, на проспекте Буденного в районе Соколиная Гора и на проспекте Лихачева в Даниловском районе.
Создание современной образовательной среды, способствующей раскрытию потенциала каждого ребенка, – одна из ключевых задач города. Новые школы, детские сады и колледжи обеспечат комфортные условия для обучения и развития юных москвичей.
