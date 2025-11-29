Ефимов: в Москве до конца 2028 года построят 36 объектов образования за счет бюджета

Столичные власти запланировали в ближайшие три года строительство 36 образовательных объектов. Все они включены в Адресную инвестиционную программу (АИП) и будут возведены за счет средств городского бюджета, под кураторством Департамента гражданского строительства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"К 2028 году в Москве планируется построить 36 образовательных объектов: школ, детских садов и колледжей. Так, в Мещанском районе появится одна из крупнейших в центре столицы школ для 2,2 тысячи учеников. Кроме того, за счет бюджета возводятся шесть отдельных детских садов для 1445 воспитанников",

– сообщил Ефимов.

На западе, северо-западе и юго-востоке столицы построят современные колледжи, рассчитанные на более чем 20 тысяч студентов, добавил заместитель мэра.

Что касается дошкольных учреждений, в ближайшие три года в планах властей строительство 27 школ более чем на 26 тысяч мест, три из которых будут включать дошкольные отделения. Как уточнил руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров, новые образовательные комплексы возведут, в том числе, на проспекте Буденного в районе Соколиная Гора и на проспекте Лихачева в Даниловском районе.

Создание современной образовательной среды, способствующей раскрытию потенциала каждого ребенка, – одна из ключевых задач города. Новые школы, детские сады и колледжи обеспечат комфортные условия для обучения и развития юных москвичей.