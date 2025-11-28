Ефимов: в Коммунарке начали строить детский сад на 220 мест

Ефимов: в Коммунарке начали строить детский сад на 220 мест
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Новой Москве на территории жилого комплекса "Саларьево парк" началось строительство детского сада на 220 мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Это будет уже 10-е дошкольное учреждение, построенное в рамках одного жилого комплекса. Новое трехэтажное здание площадью почти пять тысяч квадратных метров будет иметь квадратную форму, фасады оформят в однотонной гамме терракотового цвета. Благодаря большим окнам в помещении будет много света",

– рассказал Ефимов.

По его словам, в самом здании будут расположены музыкальный и физкультурный залы, медицинский и процедурный кабинеты. 

Территория детского сада предусматривает наличие игровых и спортивных площадок, рекреационных зон и теневых навесов. "На игровых площадках с покрытием из резиновой крошки установят песочницы, горки, брусья, доски для рисования, обучающие стенды. Одновременно проведут благоустройство и озеленение: высадят цветы, кустарники, крупные деревья – пихты, клены, дубы. Помимо этого, установят скамейки и ограждения", – добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Проект реализует девелопер "ПИК".

