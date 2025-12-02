Ефимов: в поселке Щапово построят технопарк по программе КРТ

Ефимов: в поселке Щапово построят технопарк по программе КРТ
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Реализация проекта позволит создать более 400 новых рабочих мест

Современная производственная и инженерная инфраструктура появится через несколько лет в Краснопахорском районе Троицкого административного округа на неэффективно используемом участке земли в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, город уделяет большое внимание созданию в ТиНАО новых рабочих мест и качественной инженерной инфраструктуры. Это учитывается и при проработке проектов КРТ.

"Так, в поселке Щапово по соседству с будущим жилым кварталом предстоит реорганизовать участок площадью 4,94 гектара. На нем построят технопарк и объекты коммунального назначения общей площадью более 43 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в 6,47 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 181,37 млн рублей. Реализация займет шесть лет и позволит создать более четырехсот рабочих мест",

 – поделился подробностями Ефимов.

Площадка, отведенная для реализации данного проекта редевелопмента, находится по адресу: ТАО, Краснопахорский р-н, поселок Щапово, влд 72. Реализацией займется инвестор, который станет известен по итогам торгов. Ознакомиться с проектом решения можно на портале mos.ru.

Предполагается, что на территории технопарка смогут разместиться предприятия фармацевтической, электронной, ювелирной и пищевой промышленности, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Рядом построят котельную и локальные очистные сооружения. При этом территория будет комфортной для сотрудников и посетителей: почти гектар площади отводится под благоустройство и озеленение.

Программа КРТ реализуется в Москве по поручению мэра Сергея Собянина. В настоящее время на разных стадиях выполнения находятся 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Благодаря этому бывшие промзоны, неэффективно используемые и незастроенные участки земли превращаются в привлекательные пространства с востребованной инфраструктурой и важными для города объектами. В том числе на реорганизуемых участках возникают технопарки – производственные площадки с полным набором услуг для развития бизнеса.

Как пояснила замруководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Арина Авдеева, город предоставляет собственникам таких площадок льготы, а резиденты получают готовую инфраструктуру и сервисы, которые позволяют сократить операционные издержки. В результате такая взаимовыгодная комбинация приносит комплексный экономический эффект.

Ранее Сергей Собянин сообщил о появлении в столице первого пищевого технопарка.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
