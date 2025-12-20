Профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков - о новых профессиях в строительной отрасли Москвы

Профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков - о новых профессиях в строительной отрасли Москвы
Фото: mos.ru

Современный мир диктует свои правила. Постоянная трансформация строительной отрасли требует мастеров в новых сферах. Развитию уникальных профессий помогают такие масштабные проекты, как программа реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"Профессия 3D-моделлера одна из новых. Эти специалисты очень важны – благодаря их работе можно избежать ошибок еще на стадии проектирования здания",

– пишет столичный градоначальник. 

На ближайшее время основной задачей во всех областях будет рост производительности труда, и особенно актуально это в строительстве, отмечает, в свою очередь, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. 

"Новые профессии – это переосмысление возможностей, в них меньше рутины и больше возможностей для самореализации, высокого качества и скорости решения поставленных задач. Поэтому важно, чтобы человек был готов учиться новому всю профессиональную жизнь",

– подчеркивает Кулаков.

О важности новых професий говорят и сами представители отрасли. Так, руководитель команды по 3D-разработке в ГБУ "Мосстройинформ" Дмитрий Бояринов, рассказывает, что 3D-моделирование позволяет в точности передать замысел архитектора и доступно представить его окружающим.

"С детства увлекаюсь конструктором, сборкой и созданием разнообразных сооружений. Сейчас я тоже создаю город, но уже настоящий. Например, участвовал в разработке множества трехмерных моделей зданий по программе реновации",

– рассказывает Бояринов.

Руководитель отдела визуализации АО "Моспроект-4" Антон Насекин, говорит, что его компания работает по готовым архитектурным объектам: они берут "сырую" 3D-модель и доводят ее до финального вида – того, как здание будет выглядеть на самом деле. 

Недавно появились и специалисты по роботам-сварщикам. Один человек может управлять двумя-тремя роботами одновременно – увеличивать производительность труда и точность выполняемых операций.

Еще одна передовая профессия – специалист по технологиям информационного моделирования (ТИМ). Он работает на стыке архитектуры, инженерии, строительства и ИТ. "ТИМ-менеджер – это главный по информационной модели здания. Его можно сравнить с дирижером большого симфонического оркестра. Это организатор и координатор, который использует передовые цифровые технологии, чтобы проектирование и строительство шли быстрее, экономичнее и без неприятных сюрпризов", – отмечает ТИМ-менеджер ООО "Техпроектстрой" (ГК "МСУ-1") Артем Манютин.

Благодаря инженерам-исследователям в сфере строительных материалов и конструкций создаются уникальные рецептуры бетонов и технологии.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отмечал, что на отрезке от Новобутовской улицы до Варшавского шоссе появится путепровод над путями МЦД-2, строительство которого продолжается в составе пятого участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

"В составе объекта построены четыре подпорные и две шкафные стенки в конструкции съездов с восточной и западной стороны. Сейчас идет подготовка арматуры железобетонной плиты, после чего будет проведено бетонирование первой захватки. Общая готовность проекта составляет уже 70 процентов. Завершить возведение путепровода планируется в следующем году",

– подчеркивал Ефимов.

Источник: Канал Сергея Собянина в мессенджере MAX ✓ Надежный источник

Кедми: Европа откатилась ко временам Второй мировой

Как и тогда, Старый свет не мог предположить, что его армии сотрут в пух и прах, считает политолог

Sohu: после вторжения НАТО в Калининград Европа окажется в руинах

34 млн человек погибнут - и это лишь прямые потери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей