Профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков - о новых профессиях в строительной отрасли Москвы

Современный мир диктует свои правила. Постоянная трансформация строительной отрасли требует мастеров в новых сферах. Развитию уникальных профессий помогают такие масштабные проекты, как программа реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"Профессия 3D-моделлера одна из новых. Эти специалисты очень важны – благодаря их работе можно избежать ошибок еще на стадии проектирования здания",

– пишет столичный градоначальник.

На ближайшее время основной задачей во всех областях будет рост производительности труда, и особенно актуально это в строительстве, отмечает, в свою очередь, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

"Новые профессии – это переосмысление возможностей, в них меньше рутины и больше возможностей для самореализации, высокого качества и скорости решения поставленных задач. Поэтому важно, чтобы человек был готов учиться новому всю профессиональную жизнь",

– подчеркивает Кулаков.

О важности новых професий говорят и сами представители отрасли. Так, руководитель команды по 3D-разработке в ГБУ "Мосстройинформ" Дмитрий Бояринов, рассказывает, что 3D-моделирование позволяет в точности передать замысел архитектора и доступно представить его окружающим.

"С детства увлекаюсь конструктором, сборкой и созданием разнообразных сооружений. Сейчас я тоже создаю город, но уже настоящий. Например, участвовал в разработке множества трехмерных моделей зданий по программе реновации",

– рассказывает Бояринов.

Руководитель отдела визуализации АО "Моспроект-4" Антон Насекин, говорит, что его компания работает по готовым архитектурным объектам: они берут "сырую" 3D-модель и доводят ее до финального вида – того, как здание будет выглядеть на самом деле.

Недавно появились и специалисты по роботам-сварщикам. Один человек может управлять двумя-тремя роботами одновременно – увеличивать производительность труда и точность выполняемых операций.

Еще одна передовая профессия – специалист по технологиям информационного моделирования (ТИМ). Он работает на стыке архитектуры, инженерии, строительства и ИТ. "ТИМ-менеджер – это главный по информационной модели здания. Его можно сравнить с дирижером большого симфонического оркестра. Это организатор и координатор, который использует передовые цифровые технологии, чтобы проектирование и строительство шли быстрее, экономичнее и без неприятных сюрпризов", – отмечает ТИМ-менеджер ООО "Техпроектстрой" (ГК "МСУ-1") Артем Манютин.

Благодаря инженерам-исследователям в сфере строительных материалов и конструкций создаются уникальные рецептуры бетонов и технологии.

