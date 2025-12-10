Ефимов: 22 новых больничных корпуса появилось в Москве с 2011 года в рамках АИП

Возведение объектов здравоохранения курирует Департамент гражданского строительства

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) в столице с 2011 года возвели 22 больничных корпуса общей площадью 520 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

Новые здания стационаров за последние 15 лет появились в девяти административных округах Москвы.

"Среди объектов – Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", новый комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира, флагманский центр НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, комплекс Инфекционной клинической больницы №1, лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова и другие важные для города учреждения. Новые объекты значительно расширили возможности для предоставления качественной и доступной медицинской помощи горожанам", – отметил Ефимов.

Здоровье москвичей – один из приоритетов столичных властей. Поэтому развитию медицинской инфраструктуры в Москве уделяется повышенное внимание. Возведение объектов здравоохранения идет с применением современных технологий. Курирует процесс столичный Департамент гражданского строительства.

"В 2025-м такой объект построили на территории городской клинической больницы имени В.М. Буянова на Бакинской улице. Здание общей площадью 15,2 тысячи квадратных метров оснастили современными операционными и высокотехнологичным оборудованием. Оно рассчитано на прием до 200 пациентов в сутки",

– привел пример руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров. Он добавил, что в Москве возвели четыре флагманских центра общей площадью 67,3 тысячи квадратных метров. Новые медучреждения появились в районах Беговой, Вешняки, Царицыно и Мещанский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии в городе двух современных центров женского здоровья – на улицах Теплый Стан и Печерская, которые работают в соответствии с новым стандартом амбулаторной акушерско-гинекологической помощи.