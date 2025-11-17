Собянин открыл уникальный центр ранней помощи для детей при Морозовской больнице

Здесь будут поправлять здоровье недоношенные малыши и новорожденные с низким весом

В Москве продолжается модернизация старейшего многопрофильного детского стационара. В понедельник, 17 ноября, здесь в присутствии мэра Сергея Собянина торжественно открыли после реконструкции два лечебных корпуса – №15 и №16.

Один из них предназначен для консультативно-диагностического приема, а также для размещения пациентов в формате дневного стационара. Во втором разместится уникальный Центр ранней помощи.

"Здесь врачи будут лечить и реабилитировать детей, которые требуют особого внимания: недоношенных и с маленьким весом. Таким малышам недостаточно наблюдения только у педиатра. Специально для них мы создали городской проект "Ранняя помощь",

– рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Такие центры ранней помощи открыты в Москве на базе четырех детских больниц. Там собраны многопрофильные команды специалистов, поэтому малышей не придется возить в разные медучреждения: вся помощь оказывается в одном месте.

При центрах ранней помощи в больницах также открываются и центры развития, где к работе с малышами, которые имеют нарушения развития и отстают от сверстников, помимо медиков, подключаются специалисты по двигательному развитию, дефектологи, психологи, логопеды. Здесь для каждого маленького пациента формируют индивидуальную программу сопровождения. Цель такой комплексной работы – развитие ребенка в соответствии с возрастными нормами.

Ранее мэр Собянин сообщил, что новый каркас стационарной помощи в Москве будет создан к 2030 году.