Москва продолжит создание центров женского здоровья по всему городу — Собянин

Фото: АГН Москва/ Авилов Александр
Доступность и качество столичной медпомощи постоянно повышается

На московское здравоохранение в следующем году будет выделено из бюджета 615 млрд рублей. Это позволит продолжить системную работу по повышению качества и улучшению доступности медицинских услуг в столице.

В частности, в 2026 году планируется продолжить работу по реконструкции корпусов ГКБ им. В.В. Вересаева, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, ГКБ №15 О.М. Филатова, Морозовской ДГКБ и других лечебных учреждений.

Кроме того, по словам мэра Сергея Собянина, в Москве намечается строительство ряда важных медицинских объектов.

"В ближайшие три года планируем возвести 52 медучреждения, включая настоящие "больницы будущего", тем самым превысив в 1,3 раза темпы строительства медицинской инфраструктуры в предыдущие годы",

– написал мэр в своем канале в мессенджере МАХ, отметив, что объекты будут возведены не только за счет города, но и на средства инвесторов.

Большое внимание столица уделяет вопросу демографии. В связи с этим будет продолжено создание центров женского здоровья по всему городу, а также в Москве будет реализована первая в России программа по поддержке репродуктивного здоровья женщин "Стану мамой".

Обеспечение москвичей бесплатными или льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием; оказание высокотехнологичной медпомощи по всем профилям развитие инновационных методов лечения – все это также будет сделано в 2026 году. 

Ранее Сергей Собянин сообщил, что социальные расходы Москвы в наступающем году составят половину городского бюджета.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
