Москва продолжит создание центров женского здоровья по всему городу — Собянин

На московское здравоохранение в следующем году будет выделено из бюджета 615 млрд рублей. Это позволит продолжить системную работу по повышению качества и улучшению доступности медицинских услуг в столице.
В частности, в 2026 году планируется продолжить работу по реконструкции корпусов ГКБ им. В.В. Вересаева, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, ГКБ №15 О.М. Филатова, Морозовской ДГКБ и других лечебных учреждений.
Кроме того, по словам мэра Сергея Собянина, в Москве намечается строительство ряда важных медицинских объектов.
"В ближайшие три года планируем возвести 52 медучреждения, включая настоящие "больницы будущего", тем самым превысив в 1,3 раза темпы строительства медицинской инфраструктуры в предыдущие годы",
– написал мэр в своем канале в мессенджере МАХ, отметив, что объекты будут возведены не только за счет города, но и на средства инвесторов.
Большое внимание столица уделяет вопросу демографии. В связи с этим будет продолжено создание центров женского здоровья по всему городу, а также в Москве будет реализована первая в России программа по поддержке репродуктивного здоровья женщин "Стану мамой".
Обеспечение москвичей бесплатными или льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием; оказание высокотехнологичной медпомощи по всем профилям развитие инновационных методов лечения – все это также будет сделано в 2026 году.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что социальные расходы Москвы в наступающем году составят половину городского бюджета.
