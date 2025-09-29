Собянин рассказал о преимуществах электронных медкарт

Сервисом пользуются уже 10 миллионов москвичей

Возможности современной медицины увеличиваются, вместе с этим развиваются и сервисы, которые делают получение медицинских услуг для москвичей удобнее и быстрее. Одним из таких сервисов является электронная медицинская карта (ЭМК), которая за пять лет существования превратилась в один из самых масштабных цифровых сервисов столицы. Такого мнения придерживается мэр Москвы Сергей Собянин.

По его данным, популярность электронной медкарты за последние четыре года выросла в 15 раз. Сейчас доступ к ней имеют более 10 миллионов жителей города. Они обращаются к сервису, чтобы записаться на прием к врачу, посмотреть результаты анализов и исследований, протоколы осмотров, назначения, выписки из стационара и пр.

Важно, что ЭМК доступна пациентам и врачам онлайн в любое время. При этом пользователи могут сами внести в нее данные, полученные в медицинских учреждениях, не подключенных к ЕМИАС. В разделе "Дневник здоровья" можно в ежедневном режиме вносить сведения о давлении, уровне сахара, приступах стенокардии – потом врачу, изучившему полную картину, будет легче поставить диагноз или скорректировать лечение.

Родители младенцев, находящихся в отделениях реанимации и патологии, городских больницах, роддомах и перинатальных центрах, могут с помощью ЭМК видеть своего ребенка по видеотрансляции. Также через ЭМК можно делать заказы на молочной кухне. Вот далеко не полный перечень услуг, которые можно получить онлайн благодаря ЭМК. При этом возможности сервиса постоянно расширяются.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый каркас стационарной помощи в столице будет сформирован к 2030 году.