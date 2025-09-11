Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города

Фото: Канал С.Собянина в MAX
Свое 787-летие столица отметит 13-14 сентября

В преддверии Дня города мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным жителям столицы. В их числе учителя и врачи, строители и сотрудники соцзащиты, деятели искусства и спортсмены представители общественных организаций и благотворительных фондов.

Награждая москвичей, которые посвящают свой талант, силы и время развитию столицы, улучшению качества жизни окружающих, мэр поблагодарил их за любовь к своему делу и нашему городу, профессионализм и вклад в будущее Москвы. В частности, звание Почетного работника соцзащиты населения Москвы получили сотрудник ГБУ города Москвы "Мой социальный помощник" Светлана Зыкова и директор социального дома "Филимонки" Наталья Лопаткина.

В своем канале в мессенджере MAX Собянин также сообщил, что медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоен заместитель главврача столичного Госпиталя для ветеранов войн №3 Вячеслав Новиков.

Кроме этого, президент Ассоциации поддержки и развития хоккея "Лига Легенд мирового хоккея" Павел Буре награжден знаком отличия "За заслуги перед Москвой" за вклад в развитие физической культуры и спорта в Москве. Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, его заместитель Дмитрий Гринченко и еще 15 деятелей искусства получили премии Москвы.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
