Выпускник московской школы завоевал золото на олимпиаде по физике в Париже - Собянин

Состязание проходило в два тура: теоретический и экспериментальный

Выпускник московской школы Григорий Гречкин получил золотую медаль Международной олимпиады по физике. С высокой наградой молодого москвича поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

Олимпиада проходила в Париже и состояла из двух этапов: теоретического, охватывающего ключевые разделы школьного курса по физике, и экспериментального, включающего выполнение лабораторной работы. Выпускник столичной школы Центра педагогического мастерства Григорий Гречкин, являющийся членом российской сборной, успешно справился с заданиями и стал обладателем золотой медали.

Это не первая победа Григория. Ранее он сумел получить максимальное количество баллов на Всероссийской олимпиаде школьников по физике, а также стал золотым медалистом на Азиатской физической олимпиаде. Талантливый молодой человек планирует и дальше заниматься наукой. Ближайшая цель – поступить в Физтех-школу физики и исследований имени Ландау при МФТИ.

"Поздравляю с заслуженной победой и уверен, что с такими талантом, знаниями и упорством у него всё получится!",

– написал Собянин в своем телеграм-канале, рассказывая об успехах Григория Гречкина. Мэр напомнил, что московские школьники, желающие попробовать свои силы на олимпиадах, в том числе международного уровня, могут получить поддержку в Центре педагогического мастерства. Также столичные школьники, имеющие склонность к точным наукам, могут выбрать для обучения с 7 класса программы проектов "Московские математические классы" и "Математическая вертикаль".