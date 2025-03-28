Глава Депкульта Москвы рассказал о развитии творческого образования для детей

Глава Депкульта Москвы рассказал о развитии творческого образования для детей
Фото: АГН "Москва"
Поддержка дополнительных программ обучения в этом году расширится

За последние шесть лет в Москве увеличилась поддержка программ дополнительного образования в сфере искусства для детей на 20%, благодаря чему сейчас такое обучение получает порядка 66 тысяч столичных школьников, рассказал руководитель департамента культуры Алексей Фурсин в беседе с "Комсомольской правдой". По его словам, в этом году набор расширится до 10 тысяч учеников, что превысит количество выпускников примерно на четверть. 

Чиновник указал, что благодаря предпрофессиональным программам дети могут глубже изучить какой-то предмет и открыть в себе потенциал. Срок обучения по ним составляет 8-9 лет, что значительно превышает базовые курсы. 

Фурсин напомнил, что подать заявку на конкурсный отбор в программу можно на портале mos.ru. Вступительные испытания пройдут в два этапа. Первый для предпрофессиональных программ состоится с 15 апреля по 15 мая, а второй для общеразвивающих – с 16 мая по 1 июля.

"Кроме того, в апреле мы запустим колл-центр по вопросам обучения в детских школах искусств, где родителям помогут разобраться в программах и условиях поступления по разным специальностям", – указал он.

Сейчас порядка 170 школ и колледжей было отремонтировано, чтобы дети могли проходить обучение в комфортных условиях. Для программ дополнительно закупили 13 тысяч музыкальных инструментов и 9 тысяч единиц различной техники, включая звуковое и световое оборудование.

В этом году спектр доступных специальностей расширится. Среди новых направлений появятся 3D-анимация, моушн-дизайн, сценарное мастерство, саунд-дизайн и другие современные профессии.Также педагогам детских школ искусств проиндексируют зарплаты и расширят грантовую поддержку одаренных детей. С этого года претендовать на выплаты смогут ученики федеральных и частных учреждений Москвы при условии, что у них есть лицензия на творческое образование.

Как рассказал Фурсин, принять участие в конкурсах на получение гранта смогут более 500 различных учебных заведений. Он напомнил, что прошлом году призовой фонд Грантов Мэра Москвы увеличился в три раза.

Источник: Комсомольская правда

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