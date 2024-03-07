Сергей Собянин вручил награды москвичкам в преддверии 8 Марта

Сергей Собянин вручил награды москвичкам в преддверии 8 Марта
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Среди награжденных врачи, педагоги, артистки, соцработники и представительницы других профессий

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне Международного женского дня вручил выдающимся москвичкам государственные и городские награды и поздравил в их лице всех женщин с 8 Марта.

"Восхищаюсь умением наших женщин совмещать семью и работу, приносить тепло и уют в наш мир. Желаю вам, дорогие, счастья и здоровья. Спасибо за вклад в процветание Москвы!"

– подчеркнул Сергей Собянин.

Среди награжденных есть известные и всеми любимые представительницы прекрасного пола: артистки Людмила Полякова из Малого театра, Екатерина Жемчужная из театра "Ромэн", Светлана Иванова из "Современника", а также тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Другие имена не столь известны, но они также "звезды" в своей профессиональной среде. Например, врачи Алла Алексеева и Елена Лебедева, старшая медсестра Ольга Назарова, педагог Нина Сураева, социальный работник Нина Ращупкина, почетный президент Финансового университета Алла Грязнова, маляр Татьяна Седина, штукатур Ольга Иванова, электромеханик московского метро Галина Шишкина и многие другие. Все они делают важное дело, любят свою работу и свой город.

Фотографии с мероприятия Сергей Собянин опубликовал в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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