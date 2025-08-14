Овчинский: на карте 2ГИС можно увидеть 3D-модели лучших проектов Москвы по реновации

Овчинский: на карте 2ГИС можно увидеть 3D-модели лучших проектов Москвы по реновации
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
В столице подвели итоги ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства"

Лучшие проекты, реализованные в Москве в рамках программы реновации, теперь можно детально рассмотреть на карте 2ГИС, где они представлены в виде реалистичных 3D-моделей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Ранее в Москве подвели итоги ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". В номинации "Программа реновации" лидерами по объемам строительства жилья стали ООО "Генеральный партнер – МФС", АО "МСУ-1" и концерн "Крост". Построенные ими три жилых комплекса, расположенные в проезде Черепановых, 54а; на Краснодонской улице, 50; Бескудниковском бульваре, 50/1, признаны лучшими в данной области. Теперь эти дома стали частью цифрового пространства города – их добавили на карту 2ГИС в объемном формате с отрисованной графикой здания и прилегающей территории. Таким образом, по мнению Овчинского, современные технологии помогают сделать сферу градостроительства более открытой и понятной для москвичей.

"Новостройки по реновации возводятся по индивидуальным проектам – это символы современного градостроительства и своеобразные навигационные маяки в городе. Жители столицы могут детально рассмотреть три новостройки по реновации в реалистичном трехмерном формате как в мобильном приложении, так и на сайте геосервиса 2ГИС",

– приводит слова Владислава Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Руководитель направления детальности данных в 2ГИС Алевтина Горячева, со своей стороны, отметила, что компания старается сделать город ближе и понятнее каждому жителю, поэтому в 2ГИС с удовольствием добавили на карту детальные 3D-модели домов-победителей. "Уверены, что такие проекты вдохновляют и помогают увидеть, как меняется Москва", – сказала Горячева.

2ГИС добавляет на 3D-карты значимые здания и объекты городской инфраструктуры с 2023 года. Сейчас там отмечено уже более 400 столичных объектов – от ансамбля Кремля и "Москва-Сити" до жилых комплексов и парков. Это делает навигацию удобнее и проще, ведь пользователи могут находить нужные здания не только по адресу, но и внешнему виду.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником и лично вручил награды победителям конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Как напомнили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, данный конкурс проводится ежегодно с 2020 года и является важной площадкой для обмена опытом между застройщиками, архитекторами и властями с целью формирования комфортной городской среды. 

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
