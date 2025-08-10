Овчинский: выбран подрядчик для строительства 19 домов по реновации в СЗАО

Овчинский: выбран подрядчик для строительства 19 домов по реновации в СЗАО
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы

Московской фонд реновации жилой застройки определил подрядчика для проектирования и строительства 19 домов по реновации в Северо-Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. 

"В Северо-Западном административном округе на участках общей площадью более 11,7 гектарапостроят 19 домов для реализации программы реновации. Суммарная площадь квартир составит более 248 тысяч квадратных метров. Большинство из них появятся на месте расселенных домов первого периода индустриального домостроения", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. 

По его словам, самое большое здание возведут в Южном Тушине: здесь жилая площадь квартир превысит 30 тысяч квадратных метров. Участки расположены в четырех районах: Хорошево-Мневники, Южное Тушино, Щукино и Покровское-Стрешнево.  

Большинство новостроек будут оборудованы подземными паркингами. Первые этажи спроектируют нежилыми – там разместят просторные подъезды с комнатами для консьержей и помещениями для хранения велосипедов и колясок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

