Овчинский: по проекту КРТ на Окской улице построят жилье по реновации

На юго-востоке Москвы по проекту КРТ планируется построить новостройку по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.



"На отведенном под комплексное развитие участке на Окской улице площадью 0,75 гектара возведут жилой дом с общей площадью квартир ориентировочно 14,8 тысячи “квадратов”, что позволит обеспечить новым комфортным жильем около 500 жителей", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, на первом этаже новостройки разместят предприятия торговли, бытового обслуживания и службы доставки. Оборудуют также комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.

Как уточнили в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы, участок расположен по адресу: улица Окская, владение 11. Ранее эту улицу разделяла промышленная железнодорожная ветка, которую частично демонтировали, и на этом месте проложили новую дорогу с тротуарами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ в столице.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань.

На текущий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.