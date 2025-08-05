Овчинский: в Тимирязевском районе началось строительство ЖК для участников программы реновации

Вокруг новостройки будет создана комфортная безбарьерная среда

В Тимирязевском районе Северного административного округа столицы началось возведение жилого комплекса на 190 квартир по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Адрес новостройки: 3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 5, стр. 1.

Общая площадь будущего ЖК составляет более 17 тысяч квадратных метров, из них свыше 11 тысяч квадратных метров отведено под жилплощадь, уточнил Овчинский, указав, что на первом этаже предусмотрены нежилые помещения с просторным вестибюлем, современным лифтовым холлом, комнатой консьержа и помещением для хранения детских колясок. На фасаде укрепят стильные боксы для кондиционеров, которые будут гармонично вписываться в облик новостройки.

"Комплекс расположен недалеко от станций метро и МЦД "Окружной", "Петровско-Разумовской", а также станций МЦК Окружная и Лихоборы. Развитая инфраструктура включает школы, детские сады и спортивные объекты. Поблизости находятся парки "Останкино" и Тимирязевский. В настоящее время ведутся работы нулевого цикла, уже полностью завершена раскопка котлована",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Когда основные строительные работы будут завершены, специалисты приступят к благоустройству и озеленению прилегающей территории. Для комфорта жителей, в том числе маломобильных граждан и семей с маленькими детьми, пространство возле дома будет организовано по принципу безбарьерной среды. На первых этажах откроются магазины, аптеки, пункты выдачи заказов, службы быта и другие важные для горожан объекты, пояснили в пресс-службе Департамента градостроительной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за восемь лет действия программы реновации более 220 тысяч москвичей уже переехали в новые квартиры с готовой косметической отделкой или готовятся получить ключи.