Овчинский: более 130 семей в Бутырском районе переселились в ЖК по реновации

Овчинский: более 130 семей в Бутырском районе переселились в ЖК по реновации
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Жилой комплекс находится в шаговой доступности от станции "Фонвизинская"

Более 130 семей из трех старых домов уже отпраздновали новоселье по программе реновации в новостройке по адресу: улица Милашенкова, дом 7, корпус 2. Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Вблизи жилого комплекса расположены учебные заведения, медучреждения, торговые точки и салоны красоты.

"На первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Участники программы реновации могут обратиться сюда по всем интересующим вопросам, а также заказать услуги суперсервиса “Переезд по программе реновации”", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что в рамках сервиса “Помощь в переезде” городские власти на бесплатной основе предоставляют новоселам грузчиков и машину, чтобы отвезти вещи из старой квартиры в новую. На сегодня из 131 переехавшей семьи более половины – 82 – воспользовались помощью города.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что всего в рамках программы реновации в Бутырском районе запланировано расселение 27 старых домов. Ключи от нового жилья получат около 4,5 тысячи москвичей. 

Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил, что в этом году новое жилье по программе реновации получили больше 18 тысяч человек.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр ранее поручил увеличить темпы переселения в два раза.  

Российская столица остается лидером среди субъектов нашей страны по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики. 

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