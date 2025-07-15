Овчинский: в Щербинке по реновации расселили более 30 домов

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В столичном районе Щербинка по программе реновации расселили 36 домов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
"Всего по программе реновации в районе Щербинка предстоит расселить 60 домов. На сегодня из них уже расселено 36 старых зданий. Более трех тысяч москвичей переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой",
– рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По его словам, сейчас идет переселение жителей еще двух домов.
Все расселенные по программе реновации дома демонтируют, а на освобожденных территориях построят новое жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она коснется около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах программы реновации за первое полугодие 2025 года.
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