Овчинский: в Щербинке по реновации расселили более 30 домов

В столичном районе Щербинка по программе реновации расселили 36 домов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Всего по программе реновации в районе Щербинка предстоит расселить 60 домов. На сегодня из них уже расселено 36 старых зданий. Более трех тысяч москвичей переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой",

– рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, сейчас идет переселение жителей еще двух домов.

Все расселенные по программе реновации дома демонтируют, а на освобожденных территориях построят новое жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она коснется около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах программы реновации за первое полугодие 2025 года.