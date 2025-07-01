Овчинский сообщил о старте голосования за лучший строительный проект Москвы

Овчинский сообщил о старте голосования за лучший строительный проект Москвы
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Жители столицы смогут выбрать победителя на портале "Активный гражданин"

С 1 июля стартовало голосование в рамках конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" – его проводят уже в 26-й раз, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Принять участие в выборе может каждый житель столицы, отдав свой голос на портале "Активный гражданин".

В конкурсе участвует порядка 40 строительных проектов, которые ввели в эксплуатацию в прошлом году. Среди них присутствуют как масштабные градостроительные комплексы, так и точечные решения по благоустройству. 

"Конкурс уже четверть века задает высочайшие стандарты в строительной отрасли. Но сегодня как никогда важно их соответствие ожиданиям самих жителей. Поэтому мы приглашаем каждого москвича принять участие в голосовании – ваш выбор поможет определить народные ориентиры для дальнейшего развития столицы. Миллионы горожан смогут оценить, какие строительные проекты действительно делают наш город комфортнее, современнее и красивее", – рассказал Владислав Овчинский.

Принять участие в голосовании могут все жители Москвы с учетной записью на портале mos.ru – за это они получат баллы программы "Миллион призов", которые можно обменять на товары, услуги или направить на благотворительность.

В проекте "Активный гражданин" для удобства москвичей добавлены адрес и снимки объектов-участников конкурса. Итоги народного голосования будут подведены в августе и станут важным дополнением к оценкам городской комиссии. Более подробная информация доступна на официальном сайте "Лучший реализованный проект в области строительства".

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