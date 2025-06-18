Овчинский: День России в "Макете Москвы" на ВДНХ отметили почти 12 тысяч человек

Многочисленные россияне и иностранные туристы пришли посмотреть столицу в миниатюре

Столица с размахом отметила День России 12 июня. Одним из самых ярких событий стала праздничная программа, организованная в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ. В течение четырех дней почти 12 тысяч москвичей и гостей столицы посетили интерактивные экскурсии по миниатюрной столице, светотехнические представления и другие мероприятия. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"12 июня павильон "Макет Москвы" стал центром праздничных событий, собравшим почти пять тысяч гостей. Этот уникальный проект не просто демонстрирует красоту столицы – он позволяет увидеть, как развивается Москва и воплощаются в жизнь масштабные градостроительные проекты, меняющие облик города. Посетители с интересом изучали миниатюрную столицу, участвовали в викторинах и проникались красотой столицы через светотехнические шоу",

– приводит слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.

Экскурсии по макету столицы проходили в интерактивном формате. С помощью широкоформатного экрана, динамичной подсветки зданий и улиц гости погружались в историю Москвы и знакомились с ее современными достижениями. Важно, что инсталляция вызывает большой интерес не только у москвичей, но и жителей других регионов и даже государств. В частности, в праздничные дни павильон посетили жители более чем 40 городов России, в том числе Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Красноярска, Воронежа, Сыктывкара, а также туристы из Индии, Беларуси, Грузии, Непала и др., сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики.

"Большое количество посетителей из других регионов и стран подтверждает, что Москва остается городом, который вдохновляет и объединяет, а павильон "Макет Москвы" – важной площадкой, где каждый может лучше понять и полюбить нашу столицу", – прокомментировал Владислав Овчинский.

Павильон "Макет Москвы" на главной выставочной площадке страны открыт для бесплатных посещений ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00. Узнать график светотехнических шоу, записаться на экскурсии и уточнить другую информацию можно на сайте или в мобильном приложении "Макет Москвы".