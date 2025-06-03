Овчинский: жители пяти домов района Ивановское получили новые квартиры по реновации

Новоселье отпраздновали почти 1000 москвичей

В районе Ивановское Восточного административного округа столицы полностью расселили пять старых домов по программе реновации. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, их жители переехали в три новых многоэтажки поблизости.

"На сегодня по программе реновации в районе Ивановское расселение затронуло 11 домов старого жилого фонда, пять из них уже полностью расселены. Около тысячи жителей отпраздновали новоселье в двух новостройках на Зеленом проспекте и в одной на улице Молостовых. Участникам программы реновации предоставляют комфортные квартиры с готовой улучшенной отделкой",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Глава департамента добавил, что в районе Ивановское по программе реновации в общей сложности требуется расселить 21 дом, где проживают около четырех тысяч москвичей.

Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года. Она затронула около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Участники программы переезжают в новостройки в тех же районах, где жили ранее. Исключение составляют ЗелАО и ТиНАО, где переселение ведется внутри административных округов, напомнили в пресс-службе Департамента градостроительной политики.

Полная информация о программе реновации, ходе ее реализации, о предоставляемых участникам квартирах представлена на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о расширении перечня площадок, предназначенных для строительства домов по программе реновации. В список включили еще 131 адрес, из них 129 – на месте старых зданий, включенных в программу реновации. После расселения дома демонтируют, а на освободившейся территории построят современные жилые комплексы, куда смогут переехать участники программы реновации следующей волны.