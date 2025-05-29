В ТиНАО стартовало возведение термального комплекса

В ТиНАО стартовало возведение термального комплекса
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
В основе архитектурного облика современного оздоровительного центра лежат водные мотивы

Девелопер приступил к возведению нового современного физкультурно-оздоровительного комплекса с термальной зоной и фитнес-центром в районе Коммунарка. Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новый спортивно-рекреационный объект "Грин флоу Скандинавия" будет расположен по адресу: улица Эдварда Грига, земельный участок 11Г.

"На земельном участке площадью больше гектара появится термальный комплекс с фитнес-центром площадью около 5,6 тысячи квадратных метров. На трех надземных и подземном этажах разместятся флоатинг-зона, которая займет около 148 квадратных метров вместе с обширной аквазоной более 505 квадратных метров с крытым и открытым бассейнами", 

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский также добавил, что в оздоровительном учреждении будет оборудован банный комплекс с ледяной купелью, соляной пещерой, аромакубами и тренажерный зал с массажными кабинетами, зоной релаксации и помещениями для групповых занятий. Также на территории будет расположена точка общественного питания и конференц-зал.

Рядом с комплексом появятся зеленые насаждения, прилегающая территория будет благоустроена. На данном этапе на площадке проводятся работы по устройству котлована и бетонная подготовка.

В основе архитектурного облика современного оздоровительного комплекса лежат водные мотивы: форма изящно изогнутой входной группы и самого здания напоминает морскую волну. При отделке фасада будут использоваться стемалит, стекло, металлокомпозитные и фиброцементные панели естественных оттенков. Здание гармонично впишется в окружающую среду, отмечает пресс-служба Департамента градостроительной политики.

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