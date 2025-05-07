В Даниловском районе завершается строительство общественного центра

Отличительной чертой внутреннего пространства здания станет центральный внутренний двор с живыми растениями

На набережной Марка Шагала в Даниловском районе Москвы строится новый общественный центр. Он будет располагаться на Автозаводской улице, а его общая площадь составит 6,7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По словам министра, здание будет иметь переменную этажность. В нем предусмотрены специальные помещения для кафе, ресторанов, магазинов, выставочных залов, коворкингов и детские зоны. Также, согласно плану, там будет оборудована подземная парковка на 48 мест для авто.

"Перемещаться между этажами можно будет как по лестницам, так и при помощи лифта. Отличительной чертой внутреннего пространства станет центральный внутренний двор с живыми растениями. На крыше застройщик благоустроил всесезонную террасу с панорамным видом на Москву-реку. Там организованы зоны отдыха, обустроено озеленение, ограждение террасы выполнено из блоков безопасного стекла", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Облицовку здания выполнят с помощью панорамного остекления, панелей из нержавеющей стали и декоративной штукатурки – благодаря этому оно гармонично впишется в общий фасад набережной. Как напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики, девелопером проекта выступила пресс-служба департамента градостроительной политики.