Овчинский: в Москве снесли 612 расселенных по реновации домов

На большинстве освобожденных площадок возведут новые жилые комплексы

Программа реновации ветхого жилья реализуется в Москве с 2017 года. За это время жители более 1,2 тыс. старых домов уже переехали в новые квартиры или приступили к переезду. Освободившиеся здания демонтируют, чтобы на их месте возвести современные жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой. К настоящему времени снесли почти половину расселенных домов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Расселение по программе реновации затронуло более 1,2 тысячи домов во всех округах столицы. Из них 612 зданий уже демонтировали. В Юго-Восточном административном округе их насчитывается 99, а в Западном – 77. Еще 67 зданий снесли в Восточном административном округе. Жители всех демонтированных домов переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой по программе реновации",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего в столичную программу реновации вошло 5176 домов. После расселения все они будут демонтированы. Новое жилье в современных многоэтажках бесплатно получат около миллиона москвичей. Подробную информацию о программе можно узнать в соответствующем разделе портала mos.ru.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подробно рассказал, как проходит переселение участников программы реновации в Тимирязевском районе на севере города. Там запланировано переселение 8,2 тысячи человек, проживающих в 45 домах – преимущественно пятиэтажках без лифта. На сегодняшний день для новоселов Тимирязевского района уже построено и передано под заселение пять современных жилых комплексов.