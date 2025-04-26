Овчинский: завершено строительство пятого ЖК по программе реновации в Выхино-Жулебино

В доме предусмотрено почти 240 квартир с общей площадью 15 тысяч квадратных метров

Новый жилой комплекс, общая площадь которого более 24 тысяч квадратных метров, появился в Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы. Он стал пятым, построенным в этом районе по программе реновации, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По словам министра, в доме на Ташкентской улице предусмотрено 238 квартир общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Восемь из них были спроектированы специально для граждан с ограниченной мобильностью – там увеличили ширину коридоров и дверных проемов, а также установили специальную сантехнику.

"Первый этаж сделали нежилым. Там смогут открыть объекты социально-бытового назначения, в том числе аптеки, частные медицинские клиники, досуговые центры для детей. Пешком можно дойти до станции метро "Юго-Восточная", а также до образовательных учреждений для детей, магазинов и кафе", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Оформление наружной части здания выполнили керамогранитными плитами. На фасаде также расположились специальные корзины для установки внешнего блока кондиционеров, а внутри подъезда – лифты, помещения для консьержей, хранения колясок и велосипедов.

Снаружи, на придомовой территории, оформили зоны активного и детского отдыха, установили наружнее освещение и провели комплексное озеленение, указали в Департаменте градостроительной политики.

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