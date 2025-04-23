12 домов расселили в ЮВАО по программе реновации с начала 2025 года

12 домов расселили в ЮВАО по программе реновации с начала 2025 года
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Новое жилье получили более 2,3 тысяч москвичей

Жители 12 старых домов, расположенных в ЮВАО, переселились в новые квартиры в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Министр напомнил, что старый жилой фонд после переселения граждан демонтируют, площадки расчищают и подготавливают для строительства новых многоэтажных домов. Вместе с этим в проект закладывают обустройство необходимой сопутствующей инфраструктуры. Такой подход помогает поэтапно обновлять столичный жилой фонд за счет волнового переселения жителей.

"С начала 2025 года в Юго-Восточном административном округе расселили 12 старых домов. Из них четыре – в районе Люблино, три – в Нижегородском, два – в Южнопортовом. Еще по одному дому расселили в районах Выхино-Жулебино, Капотне и Кузьминках", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В ведомстве указали, что по программе реновации новое жилье с улучшенной отделкой получили около 2,3 тысяч москвичей. Всего на юго-востоке Москвы предстоит расселить 818 домов, в которых проживает более 164 тысяч граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.  

Источник: Градостроительный комплекс Москвы
По теме

"Расплата наступит": в Евросоюзе готовятся пойти на подлый удар ради Украины

Брюссель изо всех сил поддерживает Киев

России не понравится: раскрыты детали плана Трампа по Украине

Политик готов пойти на крайние меры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей