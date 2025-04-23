12 домов расселили в ЮВАО по программе реновации с начала 2025 года

Новое жилье получили более 2,3 тысяч москвичей

Жители 12 старых домов, расположенных в ЮВАО, переселились в новые квартиры в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Министр напомнил, что старый жилой фонд после переселения граждан демонтируют, площадки расчищают и подготавливают для строительства новых многоэтажных домов. Вместе с этим в проект закладывают обустройство необходимой сопутствующей инфраструктуры. Такой подход помогает поэтапно обновлять столичный жилой фонд за счет волнового переселения жителей.

"С начала 2025 года в Юго-Восточном административном округе расселили 12 старых домов. Из них четыре – в районе Люблино, три – в Нижегородском, два – в Южнопортовом. Еще по одному дому расселили в районах Выхино-Жулебино, Капотне и Кузьминках", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В ведомстве указали, что по программе реновации новое жилье с улучшенной отделкой получили около 2,3 тысяч москвичей. Всего на юго-востоке Москвы предстоит расселить 818 домов, в которых проживает более 164 тысяч граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.