65 семей переселились в новостройку в районе Перово

65 семей переселились в новостройку в районе Перово
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Всего под заселение передали 120 квартир

На востоке Москвы в районе Перово в современный новый дом по программе реновации уже переселились 65 семей. Это больше половины из всех переезжающих в новые квартиры семей. Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Жилой комплекс находится по адресу: Перовская улица, дом 40А. 

"Переселение в новостройку на Перовской улице началось в декабре прошлого года. Всего под заселение передали 120 квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня в них переехали 65 семей. Для удобства москвичей город организовал бесплатную помощь при переезде. Жители могли воспользоваться услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей из старых квартир в новые", –  приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский обратил особое внимание на то, что рядом с домом расположена станция метрополитена "Перово", а также учебные заведения, местный парк, центр развлечений с аттракционами, театр иллюзий, торговые точки и заведения общественного питания.

Для удобства проживающих в подъезде новостройки оборудована колясочная, почтовые ящики и комната консьержей. 

Кроме того, на придомовой территории обустроены проезды, тротуары и пешеходные дорожки, установлено наружное освещение, появились зеленые насаждения, отметили в пресс-службе Департамента градостроительной политики.

Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.

Программа была утверждена летом 2017 года. Она касается около миллиона жителей столицы, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин дал поручение в два раза повысить темпы переселения москвичей.

Российская столица остается лидером среди субъектов нашей страны по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.

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