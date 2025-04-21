На Минусинской улице освободили площадку для строительства жилья по реновации

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На северо-востоке Москвы освободили площадку для строительства жилья по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
"Ожидается, что общая жилая площадь в новостройке по реновации с подземной автостоянкой составит более 24 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить участникам программы более 400 квартир",
– рассказал Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По его словам, первые этажи в домах по реновации планируются нежилыми – там впоследствии откроют магазины, пункты выдачи заказов и другие объекты социально-бытового назначения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
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