На Минусинской улице освободили площадку для строительства жилья по реновации

На северо-востоке Москвы освободили площадку для строительства жилья по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

"Ожидается, что общая жилая площадь в новостройке по реновации с подземной автостоянкой составит более 24 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить участникам программы более 400 квартир",

– рассказал Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, первые этажи в домах по реновации планируются нежилыми – там впоследствии откроют магазины, пункты выдачи заказов и другие объекты социально-бытового назначения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.